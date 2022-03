Drapeaux mis en berne pour Yvan Colonna en Corse : une "sorte d'insulte à l'État français", selon Darmanin

"Je ne veux pas qu'il y ait de concurrence des morts, mais monsieur Colonna (…) n'était pas un héros, c'est un assassin, il avait assassiné un préfet", a ajouté le ministre de l'Intérieur, qui a été chargé par Emmanuel Macron d'être le nouveau Monsieur Corse du gouvernement, après Jacqueline Gourault.

Gérald Darmanin s'est rendu en Corse la semaine dernière en s'engageant à ouvrir des discussions, notamment sur les conditions d'une possible autonomie de l'île. "Il y a deux lignes rouges", a rappelé le ministre jeudi. "Il n'y aura pas deux types de peuple dans la République. La République c'est avec la Corse et il n'y a pas deux types de citoyens, avec notamment une co-langue et un co-statut de résident", a-t-il argumenté.