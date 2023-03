Motion de censure après le 49.3 : le gouvernement sauvé de justesse

"Un vote est un vote. Et dans notre démocratie, c'est ça qui est important", affirme Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Épilogue d'un après-midi sous haute tension à l'Assemblée, après plus de deux heures de débat sur les motions de censure et des prises de paroles pour chaque groupe politique. L'opposition s'étonne, sur les réseaux sociaux, des bancs clairsemés de la majorité. Vient alors la réponse de la Première ministre dans un hémicycle qui se vide cette fois d'une partie de la gauche : "Non, le 49.3 n'est pas un passage en force". Ce lundi soir, Élisabeth Borne n'a jamais semblé aussi fragilisée.