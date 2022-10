Nupes : les fissures se creusent au sein de l'alliance de gauche

Il aurait pu rester le terrain social et politique pour resserrer les rangs de la Nupes. Mais lorsque La France insoumise décide d'organiser une marche contre la vie chère et l'inaction climatique le 16 octobre, le parti communiste traine des pieds pour y participer. Ce qu'il consentira à faire finalement, au contraire de la CGT. Après le déclenchement du premier 49.3 par Elisabeth Borne le mercredi 20 octobre, la Nupes semblait également sur la même longueur d'onde, et a déposé très vite sa motion de censure dans l'espoir de faire tomber le gouvernement.

Mais le "coup politique" de Marine Le Pen lundi, qui a décidé d'accorder ses voix à celles de la gauche pour voter sa motion, a semé la zizanie. Accusé par des membres du Parti socialiste hostiles à la Nupes et par la majorité d'avoir amendé sa motion pour recueillir les voix de l'extrême droite, la gauche est dans l'embarras. Si le texte ne semble pas avoir été modifié, il est certain que sa rédaction a été compliquée et a fait l'objet de nombreuses discussions entre les partisans d'une motion simple et d'une motion plus identitaire, à savoir LFI qui assumait vouloir d'un texte facile à voter pour tous versus EELV et le PS. Aussi, la France insoumise votera seule la future motion de la gauche qui sera discutée lundi prochain, ses alliés ne voulant pas banaliser ces outils.