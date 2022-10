Malgré deux motions de censure... pourquoi l'opposition ne renversera pas le gouvernement

Pour que ces motions de censure soient adoptées, il faudrait qu'elles soient soutenues par un plus grand nombre de députés, et que Les Républicains s'y associent (une motion de censure doit être adoptée à la majorité, soit 289 députés). Mais le chef de groupe Olivier Marleix a déjà indiqué que ses députés ne les voteraient pas. "L'instabilité gouvernementale, faire tomber un gouvernement pour le faire renommer, n'apporterait pas grand-chose de positif au pays. Les élections législatives ont eu lieu il y a quatre mois et nous, nous respectons le choix des Français." Ce jeudi sur franceinfo, le président LR du Sénat Gérard Larcher a abondé : "il ne faut pas ajouter une crise politique aux crises énergétiques, financières que nous connaissons", "nous ne mêlerons pas nos voix ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite".

Si Les Républicains ne veulent pas prêter leurs voix à la Nupes et au RN, et que ces derniers ne veulent pas s'allier, c'est notamment parce que la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale plane. "Si une motion de censure est votée, je dissous dans la seconde", avait mis en garde le président de la République il y a quelques semaines, lorsque le gouvernement envisageait de faire passer sa réforme des retraites dans le PLFSS. Le ministre du Travail Olivier Dussopt avait confirmé : " Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, Emmanuel Macron s'en remettrait aux Français et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent."