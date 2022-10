Crise des carburants, grève et 49.3 : une semaine à hauts risques pour le gouvernement

Deux jours après la marche "contre la vie chère et l'inaction climatique" des partis de gauche, la CGT et FO notamment, appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester mardi pour les salaires et contre les réquisitions dans les raffineries et dépôts de carburants. Les syndicats ont réussi à étendre leur appel à de nombreux secteurs, les transports, le nucléaire ou encore les écoles.

Responsables syndicaux et gouvernement seront particulièrement attentifs au nombre de grévistes et aux éventuels appels à la grève reconductible qu'ils pourraient décider, par exemple dans le secteur ferroviaire. En effet, les cheminots peuvent escompter que l'approche des vacances scolaires de la Toussaint incite la direction de la SNCF à négocier. Et bien sûr, les grèves devraient être reconduites dans les raffineries et dépôts de carburant malgré les réquisitions, qui selon le leader de la CGT Philippe Martinez mettent "le feu aux poudres".