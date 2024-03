Municipales à Paris : Rachida Dati largement en tête selon un sondage

Selon un sondage Ipsos pour "La Tribune dimanche" publié ce 24 mars, Rachida Dati arriverait largement en tête des élections municipales parisienne. En cas de liste regroupant la majorité et la droite, la ministre de la Culture recueillerait 38% des suffrages, contre 14% pour la maire sortante Anne Hidalgo.

À peine nommée ministre de la Culture, elle avait déjà les yeux rivés vers 2026 et les élections municipales. Ce dimanche pour La Tribune dimanche, Ipsos a mesuré les intentions de vote pour les élections municipales parisiennes prévues en 2026, et constaté que l'ex-garde des Sceaux avait bien plus la cote que la maire sortante Anne Hidalgo. Selon les résultats du sondage, si Rachida Dati était à la tête d'une liste regroupant la majorité et LR et si l'élection avait lieu dimanche prochain, elle recueillerait 38% des suffrages, contre 14% pour l'édile socialiste et 18% pour Yannick Jadot (EELV).

Les listes LFI et RN sont créditées de 11% d'intentions de vote. Le score ne changerait pas si Rachida Dati se retrouvait face au premier adjoint Emmanuel Grégoire, mais lui ferait un score de deux points supérieur à l'édile parisienne.

Mieux que Gabriel Attal

Si Rachida Dati, tête de liste Renaissance, devait également affronter une liste LR, son score baisserait peu : 34% face à Anne Hidalgo (à 13%), 33% face à Emmanuel Grégoire (à 15%). Enfin, si Rachida Dati, représentante de la majorité, devait faire face à une liste LR et à une liste Horizons, elle obtiendrait tout de même 30% des suffrages. Un score toujours bien supérieur à ses adversaires, le numéro 2, le sénateur de Paris Yannick Jadot, pointant toujours entre 17 et 18%, devant les socialistes à 13 et 14%.

Si Gabriel Attal était le candidat de la majorité à la place de Rachida Dati et qu'était présente sur la ligne de départ une liste LR... il ferait moins bien que sa ministre de la Culture dans la même configuration. En effet, le Premier ministre recueillerait 28% des suffrages, contre 18% pour la liste écologiste, 12% pour les listes PS et RN, et 11% pour la liste LR.