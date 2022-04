Négociations en vue des législatives : pourquoi ça coince ?

Si tous les partis bataillent pour pouvoir présenter le maximum de candidats sous leur étiquette, et en faire élire le maximum, c'est parce que cela rapporte de l'argent. Ils tirent en effet une grande partie de leurs financements publics des résultats de ces élections. Les subventions sont calculées selon deux critères. Le premier prend en compte les résultats au premier tour des élections législatives, et concerne les formations politiques ayant présenté, dans au moins 50 circonscriptions ou dans au moins un département ou une collectivité d’outre-mer, des candidats ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés. L'autre moitié de l'argent qui leur est attribué est calculé en proportion du nombre de députés. Les bénéficiaires de cette aide publique reçoivent 1,42 euro par voix et par an, pour les cinq années à venir. Les partis ayant réussi à envoyer des députés au Parlement sont ensuite éligibles à une autre aide : 37.280 euros par élu et par an qui sont versés pendant toute la durée du mandat des députés.