Le procureur de la République de Nice a ouvert une enquête préliminaire fin mai pour "détournement de fonds publics". Elle vise plusieurs personnes, dont le député et président des Républicains, Éric Ciotti. Cette ouverture d'enquête fait suite à un signalement de l'association Anticor.

Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a ouvert une enquête préliminaire le 31 mai mai pour "détournement de fonds publics" à la suite d'un signalement visant plusieurs personnes dont le député et président des Républicains, Éric Ciotti, a indiqué le parquet à l'AFP, ce lundi 17 juin, confirmant une information du Figaro et de Franceinfo.

"J'ai ouvert une enquête pour détournement de fonds publics le 31 mai à la suite d'un signalement reçu qui vise plusieurs personnes dont Éric Ciotti", a déclaré le magistrat. L'association Anticor a précisé être à l'origine de ce signalement fin avril pour une affaire "de cartes de parkings mises à disposition gratuitement par la CCI (Chambre de commerce et d'industrie, ndlr) de Nice Côte d'Azur".

Stationnement gratuit...

Selon nos informations, l’association Anticor s’interroge sur un possible détournement de fonds publics pour les faits suivants :

Éric Ciotti et certains autres élus et leurs proches (huit personnes au total) auraient bénéficié entre mars 2021 et février 2023 de cartes de parking leur permettant de stationner gratuitement dans le parking public du port de Nice.

Ces cartes auraient été mises à disposition par la CCI (chambre de commerce et d’industrie) qui a la concession du port.

Selon le signalement que LCI-TF1 a pu consulter, "l’utilisation de ces cartes à titre gratuit serait susceptible de constituer un délit de détournement de fonds publics".

Par ailleurs, le signalement pose également la question d’un financement illégal de campagne, avec l’argument suivant :

"En observant le détail de l’utilisation des cartes de parking, on constate que le 19 juin 2022 dans la soirée, elles ont été utilisées, notamment celle attribuée à la commission des finances du département des Alpes-Maritimes présidée par Monsieur Éric Ciotti à 22 h 33. Or le 19 juin 2022 correspond au second tour des élections législatives. Dans les médias locaux et nationaux, chacun aura pu constater que dans la soirée du 19 juin 2022, Monsieur Éric Ciotti est passé à sa permanence et a pris la parole. Parallèlement, chacun pourra constater que le parking du port de Nice, situé Quai Papaccino, se trouve à proximité immédiate de la permanence de Monsieur Éric Ciotti, située Quai Deux Emmanuel".

Or, "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupement politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiquées."

Financement illégal de campagne électorale ?

Il conviendra de savoir si, en plus du 19 juin 2022 au soir, les différentes cartes n'ont pas été utilisées dans le cadre de la campagne électorale du candidat Éric Ciotti par lui-même ou par toute autre personne ayant participé à sa campagne.

L'utilisation de ces cartes à titre gratuit au bénéfice de la campagne du candidat Éric Ciotti serait susceptible de constituer le délit de financement illégal d'une campagne électorale.

L'entourage de M. Ciotti n'a pas répondu dans l'immédiat.