Nicolas Revel, ex-directeur de cabinet de Jean Castex, remplace Martin Hirsch à la tête de l'AP-HP

Un ancien collaborateur de Matignon à la tête de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Nicolas Revel, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande (2012-2014) puis directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre Jean Castex (2020-2022) a été nommé à la direction générale de l'AP-HP, selon le compte rendu du Conseil des ministres publié ce lundi.

Il remplacera à ce poste Martin Hirsch, qui était en fonction depuis 2013 et avait annoncé récemment son départ prochain, dans une lettre adressée aux personnels où il regrettait de n'avoir pu construire "un modèle hospitalier différent de ce qu'il a été avant, plus proche de nos attentes et de nos ambitions à tous".