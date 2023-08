Nicolas Sarkozy invité du JT de 20H de TF1 ce mercredi, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre

L'ancien chef de l'État pourrait également évoquer son procès en appel dans l'affaire Bygmalion qui aura lieu à l'automne. Dans cette affaire, il a été condamné à un an de prison ferme en septembre 2021. En mai dernier, Nicolas Sarkozy a aussi été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme à purger sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes.