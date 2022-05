Pap Ndiaye : les critiques contre le nouveau ministre de l'Éducation nationale passées au crible

Si la nomination de Pap Ndiaye est la grande surprise du remaniement, les critiques sur son idéologie sont finalement assez réductrices. Pour résumer au mieux sa pensée sur le sujet des minorités et de l'identité française, rien de mieux que le citer. En 2017, il disait : "Il vaut mieux écouter et débattre, se prêter au jeu du dialogue pour dessiner ensemble, et calmement, les contours du bien commun."

