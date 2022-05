Nommée Première ministre, Elisabeth Borne "a un bilan très négatif", dénonce Philippe Martinez

Face à l'argument d'un profil plutôt social, Philippe Martinez a assuré qu'il était possible de venir de la gauche et d'avoir "des réactions et des positions libérales". En nommant Elisabeth Borne au poste de Première ministre, le secrétaire général de la CGT a souligné que le Président de la République était dans la continuité de ce qu'il avait proposé lors de sa campagne électorale. "Il est dans une logique de continuer des réformes contre le monde du travail et en faveur des grandes entreprises et des riches", a dénoncé le syndicaliste, citant la réforme du recul à 65 ans de l'âge de départ à la retraite.

"Elle a un bilan qui est très négatif", a encore avancé Philippe Martinez, énumérant sa réforme sur la SNCF "qui a changé le statut des cheminots", "qui a ouvert à la concurrence le réseau SNCF" ou sa modification des conditions d'accessibilités de l'assurance-chômage. Il a également critiqué l'ouverture massive à l'apprentissage des jeunes, qui selon lui, ne leur assure pas une place sur le marché du travail ; ou son programme "un jeune, une solution".