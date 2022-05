Non-retrait de points en cas de petit excès de vitesse : une piste "électoraliste", pointent LR et RN

"C'est Noël avant l'heure", a ainsi commenté le président du RN par intérim, Jordan Bardella sur France 2, ajoutant : "C'est toujours formidable, les périodes d'élection". De son côté, Marine Le Pen, en déplacement en Seine-Maritime dans le cadre de la campagne des législatives, a rappelé devant la presse qu'elle avait porté cette mesure durant la présidentielle. "À chaque fois qu'Emmanuel Macron reprend une proposition que j'ai pu faire, il le fait en plus mal", a-t-elle dénoncé.

La mesure proposée par le ministère de l'Intérieur a été qualifiée de "tout petit cadeau minuscule" par la candidate perdante de la présidentielle qui a jugé par ailleurs que "les promesses qui sont faites dans les 15 jours qui précèdent l'élection" ne sont en règle générale, pas tenues. D'après elle, il faudrait retirer le système de points pour les excès de moins de 20km/h, contre moins de 5km/h par rapport à la vitesse autorisée selon la piste explorée par Beauvau.

Les mêmes doutes se sont fait entendre du côté des Républicains. Le président du parti, Christian Jacob a reconnu sur RTL que la proposition était une "bonne chose, qui va dans le bon sens", mais seulement si elle est appliquée. "Comme on est en période électorale, on peut avoir un doute sur les annonces", a-t-il estimé, assurant qu'avec le président Emmanuel Macron, "on a connu beaucoup d'écarts" entre "les paroles et les actes".