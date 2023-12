Notre-Dame de Paris : à un an de la réouverture au public, Emmanuel Macron visite le chantier vendredi

Emmanuel Macron fera une longue visite du chantier de Notre-Dame de Paris, ce vendredi 8 décembre, à un an de sa réouverture au public. L'occasion de s'approcher de la flèche, dont les travaux de restitution sont en passe d'être achevés. Le président rendra aussi hommage au général Georgelin, mort l'été dernier, qui présidait la reconstruction de la cathédrale.

Encore un an avant que les Parisiens et visiteurs du monde entier puissent de nouveau fouler le sol de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lever les yeux sur ses vitraux, assister aux messes. À un an de la réouverture de l'édifice au public, le président de la République se rendra sur place ce vendredi 8 décembre, pour une longue visite de chantier. L'Élysée a indiqué qu'il s'agissait d'"une visite importante pour le président", qui s'est beaucoup impliqué dans la restauration de la cathédrale ravagée par les flammes en avril 2019. Il s'attachera notamment à répéter que les délais ont été tenus, et à entamer le compte à rebours jusqu'à décembre 2024.

Un élément particulier, "très important", justifie ce déplacement : "Le prochain achèvement des travaux de restitution de la flèche", a fait savoir l'Élysée ce mercredi lors d'un échange avec la presse. Cette dernière a été redessinée d'après celle de Viollet-le-Duc, qui s'élevait dans le ciel parisien depuis la fin du XVIIIe siècle. "Il s'agit d'un assemblage de bois extrêmement savant, recouvert d'une feuille de plomb et surmonté au sommet d'une couronne, d'un coq et d'une croix", a indiqué l'entourage du chef de l'État, rappelant qu'elle culmine à 96 mètres. Le coq, qui "n'a pas encore été replacé", sur la flèche, "sera béni" selon la tradition catholique "dans les jours qui viennent, au cours d'une cérémonie distincte de la visite" de vendredi. "C'est un coq nouveau", le "coq rescapé des flammes (ayant) vocation à être exposé au musée quand celui-ci ouvrira".

Un hommage au général Georgelin

Le président pourra s'approcher de la flèche et ce sera l'occasion d'un moment d'hommage au général Georgelin, mort en août dernier alors qu'il présidait l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son nom sera gravé dans le bois de la flèche.

"Le Président se rendra également dans la nef et dans le cœur de la cathédrale", a indiqué l'Elysée, où il pourra notamment admirer la restauration des vitraux. Le chef de l'Etat pourrait aussi dire s'il est favorable à la création d'un musée de Notre-Dame, a priori sur l'île de la Cité ; ou à la création de vitraux contemporains dans des chapelles latérales de la nef, "non pour raconter l'incendie", mais pour dire "'voilà ce que notre temps, et après cette épreuve, veut offrir comme une contribution à l'histoire de cette église et de Paris'". Le président est aussi attendu pour donner une orientation à la suite du chantier principal, certains travaux ayant été prévus avant l'incendie, comme la restauration des arcs-boutants de la nef et du chœur.

D'ici la réouverture du lieu de culte au public en décembre 2024, il restera à achever la charpente, à entreprendre des travaux d'électricité ou d'installation de chauffage dans la nef, à installer le mobilier ou à accorder l'orgue. L'ensemble du chantier devrait être achevé à la fin de la décennie, en 2029 ou 2030, a indiqué l'Élysée.