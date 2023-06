"Renouer avec la victoire" : LR lance ses "états généraux" pour trouver une voie entre Macron et Le Pen

Des "états généraux" pour se relancer. Un an après la déroute historique de Valérie Pécresse à l'élection présidentielle (4,78%), les Républicains tentent ce samedi d'amorcer un chemin jusqu'à "la victoire". Depuis le Cirque d'hiver, à Paris, le parti présidé par Éric Ciotti lance ses "états généraux", synonymes de "refondation". Devant tout l'état-major de LR, à l'exception notable de Laurent Wauquiez, qui fait figure de candidat possible pour la présidentielle 2027, le député des Alpes-Maritimes a évoqué les thèmes fétiches du parti de droite, comme l'immigration ou la sécurité. Et promis des jours meilleurs à ses troupes.

"Ils nous disaient morts, divisés, dépassés, pourtant nous sommes là, vivants et rassemblés", a lancé Éric Ciotti depuis la scène. "En acceptant de nous refonder, en retrouvant la voix d'une droite d'ordre et de liberté, de progrès et d'identité, nous continuerons de nous battre pour notre pays. Au bout de ce chemin, je vous en fais la promesse solennelle : il y a la victoire."