"Nous allons tirer toutes les conséquences" après les incidents au Stade de France, assure Emmanuel Macron

Par ailleurs, Emmanuel Macron a appelé à "être intraitable dans le sport pro ou amateur sur les propos haineux, le racisme et l'homophobie", qui n'ont "aucune place dans les stades". Dans cette perspective, le locataire de l'Élysée a appelé à "former les supporters, changer les mentalités" et à effectuer "un travail d'éducation", avec "l'école, les clubs de sport, les fédérations".

Les sportifs et supporteurs violents "n'aiment pas la valeur du sport", a lancé le chef de l'État. "Parfois, on a perdu (la valeur du sport, ndlr) en considérant qu'il y avait des rites ou des habitudes qui avaient été prises et qu'on les avait tolérées. Non, il faut que tous les acteurs du sport nous aident à ne plus tolérer cela", a-t-il insisté.