"Nous ferons la réforme des retraites", assure Gabriel Attal

Les économies visées par le recul de l'âge de départ à la retraite n'ont pas évolué : "8 milliards d’euros à l’horizon 2027", a précisé Gabriel Attal, un "gain brut" qui ne comprend pas les "dépenses supplémentaires" comme "le relèvement du minimum vieillesse, la prise en compte de la pénibilité au travail". La suppression des régimes spéciaux, elle, reste "d'actualité".

Quant à la manière dont cette réforme sera adoptée, la question divise jusqu'au sein même de la majorité : l'hypothèse de le faire via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, avancé par Emmanuel Macron, ne convainc pas tous ses soutiens. Le chef des députés MoDem François Bayrou a notamment mis en garde contre un "passage en force" de la réforme. Mais selon Gabriel Attal, le choix de la méthode n'est pas encore arrêté. "Ce point sera tranché par le Président et la Première ministre. Mais quelle que soit la solution retenue, une chose est sûre : les partenaires sociaux et le Parlement seront au cœur des débats", a-t-il assuré au JDD.

S'il dit regretter que "beaucoup, à gauche et parmi les syndicats, rejettent les constats et le principe même d’un allongement de la durée de travail", il affirme que "si chacun restait cohérent avec ses convictions et ses engagements, une majorité existerait sur le sujet au Parlement", évoquant spécifiquement des prises de position en faveur d'une telle réforme par "plusieurs candidats à l’élection présidentielle, notamment celle des Républicains".