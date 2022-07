Xavier Bertrand va lancer un nouveau parti politique

Après avoir été battu à la primaire des Républicains, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, va lancer officiellement son nouveau mouvement, "Nous France", le 1er octobre prochain, selon le site de ce nouveau parti. Ce rassemblement, qui se déroulera à Saint-Quentin (Aisne), se fera autour d'un projet "républicain, populaire et humaniste, de la droite et du centre", explique Bernard Deflesselles, secrétaire général de Nous France.

"La droite et le centre sont les seules forces politiques qui peuvent incarner demain une alternative républicaine portée par l’intérêt général et éviter une arrivée au pouvoir en 2027 du Front National ou de la France Insoumise", écrit vendredi Xavier Bertrand sur le site nousfrance.fr. "Mais (...) nous partons de loin et c’est la raison pour laquelle je dresse un bilan lucide mais sans complaisance de la situation actuelle de notre famille politique", ajoute l'ancien ministre des Solidarités et de la Santé.