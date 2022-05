Après cinq ans au gouvernement, Marlène Schiappa s'en va

Elle était l'une des rares à avoir été nommée dès l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron il y a cinq ans et à être toujours en place. Mais Marlène Schiappa ne fait pas partie du nouveau gouvernement annoncé ce vendredi 20 mai par le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler. Dans un communiqué diffusé en fin de journée, elle a fait part de son "honneur" d'avoir servi les Français et de sa "fierté" à avoir fait avancer la "situation des femmes, des familles et l'accueil des réfugiés".