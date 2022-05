Gouvernement : qui est Brigitte Bourguignon, ancienne socialiste au ministère de la Santé ?

Née à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, dans une famille ouvrière, Brigitte Bourguignon n'est "pas bardée de diplômes" selon sa formule. Après avoir travaillé au centre communal d'action sociale de la ville, elle crée dans la région des structures d'insertion sociale. D'abord adhérente au Parti socialiste à partir de 1989, elle a plusieurs mandats à son actif. Socialiste d'origine, elle est députée du Pas-de-Calais depuis 2012. De 2001 à 2012, elle a été adjointe du maire de Boulogne-sur-Mer, chargée de la "lutte contre les exclusions, des personnes handicapées et de la petite enfance". Dans le même temps, elle s'est occupée des sports, en 2008, lorsqu'elle était secrétaire nationale du Parti socialiste en charge de ce domaine. De 2014 à 2018, elle a été conseillère municipale de la ville de Marquise, toujours dans le Pas-de-Calais.

Elle prend en main les dossiers liés au grand âge, notamment l'accompagnement des personnes âgées à domicile, la lutte contre leur isolement et la modernisation des maisons de retraite. Elle est nommée le 20 mai 2022 ministre de la Santé et de la Prévention sous le deuxième mandat d'Emmanuel Macron et prend la place d'Olivier Véran. Elle se présente en parallèle aux élections législatives de juin 2022 dans la 6e circonscription du Nord-Pas-de-Calais.