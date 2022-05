Gouvernement Borne : tourisme, transports, logement... les ministères oubliés

"Et nous ?" Après la révélation du gouvernement Borne, vendredi 20 mai, de nombreux ministères ont disparu. C'est le cas des Transports, du Tourisme, de la Ville, de l'Industrie, des Anciens combattants ainsi que le Numérique.

Il n'est pas rare que les postes sectoriels, ministres délégués et secrétaires d'État, soient distribués dans un second temps, après les législatives. Mais la liste communiquée vendredi 20 mai comprend 27 personnes dont certaines chargées de la Mer, l'Enfance, l'Égalité entre les femmes et les hommes ou la Francophonie. D'où l'étonnement des oubliés.

Sur Twitter, Thierry Douine, le président de la CFTC Transports s'est indigné : "Il n'y a pas de ministre des Transports et y a un ministre des JO?", en parlant d'Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. "Je pense qu'il va falloir réagir collectivement (...) Ça montre encore une fois qu'on était des salariés indispensables pendant la crise sanitaire, mais depuis on nous oublie", a-t-il confié à l'AFP.