Nouveau gouvernement : Gabriel Attal prêt à assumer des décisions "qui vont susciter le débat et la controverse"

En réunion avec les députés de la majorité ce mardi, Gabriel Attal a affirmé vouloir "appuyer sur l'accélérateur avec des mesures fortes". Le Premier ministre veut notamment mettre l'accent sur la "valorisation du travail".

Une semaine après sa nomination à Matignon, Gabriel Attal esquisse les premiers axes de sa politique à venir. Il a donné de premières pistes lors d'une réunion avec les députés de la majorité, ce mardi. "Je réunirai mon gouvernement cette semaine et je me rendrai au contact des français pour préparer cette échéance majeure", en l'occurrence le discours de politique générale, a-t-il déclaré, selon des participants à TF1/LCI. "J'ai déjà commencé à imprimer un certain nombre de convictions, je les avais imprimées dans mes précédentes fonctions à Bercy et à l'Éducation nationale", a-t-il ajouté.

Dès ses premières semaines à la tête du gouvernement, le néo-Premier ministre veut prendre des décisions "courageuses" qui "suscitent du débat et de la controverse". "Il faut être très clair : on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on cherche à plaire à tout le monde, on finit par ne plus rien faire", a-t-il souligné, tout en disant être "lucide" sur les contextes économique "incertain" et politique "tendu" en France. "Je considère qu'il y a une attente majeure autour de la valorisation du travail avec des Français qui travaillent. Ils se sentent toujours au-dessus de ce qu'il faut avoir pour bénéficier des aides, mais en dessous de ce qu'il faut avoir pour s'en sortir tout seul", a encore détaillé l'ancien porte-parole du gouvernement.

Les élections européennes en ligne de mire ?

Selon Gabriel Attal, ces nouvelles mesures centrées sur le travail sont censées obstruer la montée en puissance du RN dans l'opinion publique (et les sondages, en vue des élections européennes). "Je ne supporte pas d'entendre des députés du RN faire le tour de leur circonscription et expliquer aux patrons de PME, aux salariés, qu'il faut un modèle d'assurance chômage plus incitatif envers le travail alors même qu'ils se sont opposés dans l'hémicycle à la réforme de l'assurance chômage. Je ne supporte pas d'entendre des députés de LFI, de l'extrême-gauche, aller expliquer aux Français qui travaillent qu'ils sont à leur côté alors qu'à chaque fois qu'ils sont dans l'hémicycle, alors qu'ils proposent des taxes et encore des taxes sur ceux qui travaillent", a-t-il critiqué devant les ténors de la majorité présentielle.

Pour rappel, Emmanuel Macron doit donner une conférence de presse, ce mardi soir. Une intervention médiatique pour laquelle son nouveau Premier ministre semble avoir largement préparé le terrain.