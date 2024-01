Gouvernement Attal : Rachida Dati nommée ministre de la Culture

Actuelle maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture, ce jeudi. Élue sous l'étiquette des Républicains, elle remplace Rima Abdul Malak.

Sur la sellette après sa prise de position dans l'affaire Gérard Depardieu, Rima Abdul Malak ne continuera pas sa mission rue Saint-Honoré. C'est Rachida Dati qui la remplace au ministère de la Culture, apprend-on ce jeudi 11 janvier.

Née en 1965 à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), cette magistrate de formation est une femme politique chevronnée. D'abord conseillère de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur puis au ministère de l'Économie, elle gravit rapidement les échelons au sommet de l'État. Peu après avoir officiellement intégré l'Union pour un mouvement populaire (UMP), elle est nommée porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la campagne pour l'élection présidentielle 2007. Après le scrutin, elle intègre le gouvernement Fillon en tant que ministre de la Justice, où elle se distingue notamment avec le texte de loi de lutte contre la récidive du 10 août 2007, la réforme de la carte judiciaire (2007) ou encore la refonte du Code pénal des mineurs.

En 2008, elle est élue maire du 7e arrondissement de Paris. Elle rempile pour deux nouveaux mandats en 2014 puis 2020. Depuis le 15 mars 2020, elle fait également partie du conseil municipal de capitale et de la 1ère commission au sein de ce dernier (chargée des finances, des ressources humaines, du commerce, de l'emploi, du développement économique et du tourisme). En parallèle, elle devient députée européenne en 2009, et renonce en 2019 à se représenter.

Élue sous l'étiquette des Républicains, elle rejoint la majorité, et le ministère de la Culture, après plusieurs années d'opposition, parfois véhémente.

Rapidement après sa nomination dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, le patron de LR, Éric Ciotti, a annoncé exclure Rachida Dati du parti. "Rachida Dati a fait le choix d’entrer au Gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l’opposition, nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret", écrit le député sur le réseau social X.