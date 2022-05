Damien Abad accusé de violences sexuelles : le ministre dément "avec la plus grande force"

Handicapé en raison d'une maladie congénitale rare, le ministre explique qu'il est "contraint aujourd’hui de préciser que, dans [sa] situation, l’acte sexuel ne peut survenir qu’avec l’assistance et la bienveillance de [sa] partenaire" et qu'il ne lui est "nullement possible d’imposer telle ou telle pratique, tel ou tel geste".

Damien Abad rappelle également son respect du "consentement et la participation pleine et entière de l’autre" et compte tenu de ces éléments, "rien n’est possible". "Quant aux propos rapportés qui insinuent que j’aurais pu droguer puis transporter, déshabiller et violer une femme inconsciente, ils sont tout simplement inconcevables et abjects", se défend le ministre.