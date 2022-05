Nouveau gouvernement : à peine nommé, Pap Ndiaye critiqué, Elisabeth Borne au créneau

Au micro de RTL, ce 21 mai, la sœur et Prix Goncourt 2019 du ministre fraîchement nommé, Marie Ndiaye, a réagi à la polémique. "Quand on accepte ce genre de mission, on accepte aussi ce qu'il y a de plus détestable [...] Mon frère est quelqu'un qui n'est jamais extrême, jamais dans les radicalités, il cherche les consensus. On s'y attendait, ça n'a rien de surprenant."