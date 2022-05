Qui est Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux ?

Cette franco-grecque de 46 ans est chirurgienne et gynécologue de formation. En 2015, elle a fondé l'association Info-endométriose afin de sensibiliser la société et les médias à cette maladie qui était peu connue du grand public. C'est d'ailleurs s'inspirant largement de son rapport pour améliorer le diagnostic et la reconnaissance de l’endométriose qu'Emmanuel Macron a lancé en janvier dernier la "première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose".

C'est via son engagement sur l'endométriose qu'elle commence d'ailleurs à côtoyer le monde politique. Sur la base de ce travail sur cette maladie, Chrysoula Zacharopoulou est nommée chevalière de l’ordre national du Mérite en 2017. Elle s'engage finalement en politique aux côtés de La République en Marche lors des élections européennes en 2019. Élue, elle siège depuis dans le groupe centriste et libéral Renew. En parallèle, elle continue d'exercer à l'hôpital un jour par semaine. Elle sera d'ailleurs l'une des politiques qui aideront les soignants lors de la crise du Covid-19.