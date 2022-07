Nouveau gouvernement : remaniement imminent pour (enfin) lancer le quinquennat

Plus de deux mois et demi après la présidentielle, le quinquennat d'Emmanuel Macron va-t-il enfin commencer ? L'annonce imminente d'un nouveau gouvernement, intégrant les résultats des législatives, pourrait en être le signe. Attendu après le second tour de l'élection des députés, il serait finalement prévu "dans les prochaines" heures, selon la nouvelle présidente du groupe LaREM à l'Assemblée nationale Aurore Bergé.

Selon elle, une fois formé, ce "collectif" sera "là pour répondre aux préoccupations des Français", au premier rang desquelles celle sur le pouvoir d'achat. Il sera "installé définitivement, parce que nous sommes là pour durer", a-t-elle fait valoir dimanche sur LCI.