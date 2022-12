Nouveaux titres de séjour, respect des principes de la République... que contient le projet de loi immigration ?

Mais le projet de loi vise surtout à favoriser les expulsions d'étrangers qui présentent une menace pour l'ordre public, notamment par une réforme "structurelle" de l'asile et du contentieux des étrangers. L'exécutif veut également autoriser le "recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie des étrangers en séjour irrégulier" contrôlés aux frontières, ou encore réintroduire une mesure de la loi séparatisme initialement censurée par le Conseil constitutionnel en 2021, pour "rendre possible le refus, le retrait ou le non-renouvellement de certains titres de séjour" en cas de non-respect des "principes de la République", dont l'égalité femmes-hommes, la liberté d'orientation sexuelle ou encore des symboles de la République. Ces refus de renouvellement et le retrait de la carte de résident serait également possibles "en cas de menace grave pour l'ordre public", souligne le texte.