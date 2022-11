Gérard Darmanin en Nouvelle-Calédonie pour discuter du futur statut de l'archipel

Les différents partis composant le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) ont en effet décidé de participer à des réunions bilatérales avec l'Etat, alors que le dialogue est rompu avec eux depuis plus d'un an. Parmi leurs griefs passés : le passage éclair de Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer, l'annulation d'un premier déplacement de Gérald Darmanin en juillet et la visite en demi-teinte de Jean-François Carenco en septembre qui avait échoué à convaincre les indépendantistes de faire le déplacement à Paris. En rouvrant le dialogue, les indépendantistes ne souhaitent réclamer qu'une chose : l'indépendance, assortie d'un éventuel partenariat avec la France.