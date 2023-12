Nouvelle-Calédonie : le gouvernement confirme une révision constitutionnelle pour élargir le corps électoral

Matignon a indiqué mardi que le gouvernement déposerait début 2024 un projet de loi constitutionnelle pour réformer le corps électoral de Nouvelle-Calédonie. Le but est de l'élargir pour permettre à un plus grand nombre de résidents de prendre part aux scrutins provinciaux.

La Nouvelle-Calédonie est une "collectivité d’outre-mer à statut particulier". À ce titre, elle bénéficie d'une plus grande autonomie que les DOM-TOM, ainsi que de ses propres institutions. Pour les constituer, outre le corps électoral général qui permet de voter aux élections nationales (municipales, législatives, présidentielle, européennes), il existe une liste électorale spéciale provinciale pour les élections au Congrès et aux assemblées de Province. C'est cette dernière qui devrait bientôt être réformée via une réforme constitutionnelle.

Matignon a indiqué, mardi 26 décembre via un communiqué, que la Première ministre présenterait "un projet de loi constitutionnelle qui, dans le respect des équilibres propres à la Nouvelle-Calédonie, définit un corps électoral restreint, et conforme aux engagements internationaux de la France et aux principes démocratiques". "Pourront ainsi prendre part au prochain scrutin provincial les électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis dix années", indique-t-il encore.

Bientôt la fin du gel du corps électoral

Le gouvernement devrait donc acter le principe d'un "corps électoral glissant", alors que sous Jacques Chirac, en 2007, avait été consacré le principe d'un "corps électoral gelé". Seules les personnes pouvant justifier de dix ans de résidence sur le territoire avant 1998 - date de l'accord de Nouméa prévoyant le transfert de nouvelles compétences à l'île et la création d'une citoyenneté néo-calédonienne - pouvaient prendre part aux scrutins. Là, il sera possible de justifier de dix ans de résidence à la date de l'élection. Selon les informations transmises par le gouvernement au Conseil d'État pour avis, la proportion des électeurs privés de droit de vote pour l’élection des assemblées de province et du congrès est passée de 7,46% en 1999 à 19,28% en 2023.

Les élus partisans d'une Nouvelle-Calédonie française, dits loyalistes, militent pour une ouverture totale du corps électoral ou pour un temps de résidence minimum de trois ans sur le territoire. En revanche, les indépendantistes de l'Union calédonienne (UC) y sont opposés et le Front de libération kanak (FLNKS) avait dit n'accepter qu'une durée d'au moins dix ans de présence sur le territoire.

Les élections locales reportées

"Ce projet de loi constitutionnelle sera transmis pour avis au Conseil d’État dans les prochains jours", indique le communiqué de Matignon. "Il sera examiné par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis par les deux Assemblées réunies en Congrès au premier semestre de l’année 2024", ajoute-t-il. "Parce que le consensus politique constitue la priorité du gouvernement, cette réforme n'entrera en vigueur, après son adoption par le Congrès, qu’à défaut d’accord politique entre les parties prenantes locales conclu avant le 1er juillet 2024", préviennent les services d'Élisabeth Borne.

Cette réforme à venir va de facto entraîner sur le "Caillou" un report des élections aux assemblées de province et au congrès de mai à décembre 2024, précisent les services de la Première ministre dans un communiqué. Un second projet de loi organique devra entériner ce report. "Les mandats en cours des membres des assemblées concernées seront donc prolongés", annonce Matignon. Ce second texte sera examiné au Parlement au premier trimestre 2024.