Nouvelle-Calédonie : pourquoi Emmanuel Macron souhaite une révision de la Constitution ?

Actuellement, le statut de la Nouvelle-Calédonie est très particulier, les textes le qualifient d'ailleurs de "sui generis" ("de son propre genre" en latin) ou de "collectivité d’outre-mer à statut particulier". Il est en vigueur depuis le 5 mai 1998 et l'accord de Nouméa, lui-même prolongation des accords de Matignon datant de 1988, dont l'article 77 de la Constitution précise les modalités de mise en œuvre. Établi en 1998 et modifié en 2007, l'article organise le transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie et prévoit la tenue de jusqu'à trois scrutins d'autodétermination. Ils se sont tenus en 2018, 2020 et 2021, et se sont tous les trois soldés par l'échec du "non" à l'indépendance, ce qui a ouvert les négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel.

Aujourd'hui, les compétences sont réparties entre l'État - qui y est représenté par le haut-commissaire de la République -, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. La Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une autonomie partielle, elle peut voter des "lois du pays" dans les domaines énumérés par la loi organique. Elle est compétente sur l'impôt, le droit du travail, l'exploration des ressources naturelles ou encore le réseau routier. L'État garde lui la charge de domaines comme la défense nationale, la monnaie, le contrôle de l'immigration, le maintien de l'ordre, l'enseignement supérieur et la recherche.