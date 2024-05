Nouvelle-Calédonie : pourquoi la gauche s'oppose à la réforme du corps électoral ?

L'Assemblée nationale a adopté mardi soir un projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie. La gauche y est opposée et accuse un gouvernement "irresponsable" et "incendiaire" d'avoir mis le feu aux poudres dans ce territoire ultra-marin. Pour quelles raisons la Nupes ne souhaite-t-elle pas cette réforme ?

Mardi lors des Questions au gouvernement, trois députés de gauche se sont succédé pour interroger le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sur la question calédonienne. Tous trois ont tenu plus ou moins le même discours d'opposition à la réforme constitutionnelle en cours, réclamant sa suspension, et dans la soirée ont voté contre le texte portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ce dernier a pourtant été adopté par 351 voix pour et 153 contre. L'analyse du scrutin est sans appel : s'y sont opposés les députés des groupes écologistes, socialistes, communistes et insoumis - ainsi qu'une majorité du groupe Liot. Pour quelles raisons ?

Tout d'abord, la gauche est opposée au fond du texte. Ce dernier prévoit d'ouvrir les élections provinciales aux résidents installés depuis au moins dix ans. Actuellement le corps électoral établi en 1998 par l'accord de Nouméa est gelé, ce qui a pour conséquence, 25 ans plus tard, de priver de droit de vote près d'un électeur sur cinq. Mais comme dans la classe politique deux camps s'opposent : celui des non-indépendantistes, favorables à la réforme, et celui des indépendantistes qui y voient au contraire un passage en force de l'État pour "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak".

Mardi matin sur franceinfo, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier dénonçait d'ailleurs "une humiliation" de "l'État colonial" en Nouvelle-Calédonie. "Ça a une incidence, quand même, sur le futur résultat des élections. L'orientation de cette réforme, c'est que les Kanaks aient moins de poids électoral", ajoutait-elle. "C'est du tripatouillage électoral", "quand on remanie comme ça des corps électoraux, ça ne peut se faire que par un consensus local, par de la discussion et par de la concertation."

"Un fait colonial indéniable"

"Des gouvernants sans compréhension de l'histoire des peuples de la Grande Terre et des îles Loyauté ont joué avec les allumettes en méprisant les Kanaks (...) La Calédonie Kanaky est en feu", s'était aussi alarmé mardi sur X le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. "Rien n'était imprévisible", avait poursuivi la cheffe des députés LFI Mathilde Panot lors de la séance de Questions au gouvernement à l'Assemblée, pointant elle aussi "un fait colonial indéniable", et jugeant que "les mauvaises décisions s'accumulent depuis qu'Edouard Philippe ne gère plus le dossier".

C'est l'autre critique de la gauche, qui réclame à Gérald Darmanin d'abandonner le dossier pour le remettre dans les mains du Premier ministre, comme c'était le cas il y a encore quelques années. D'ailleurs, Edouard Philippe lui-même avait sonné l'alerte début mai, de même que ses prédécesseurs Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, s'inquiétant dans des propos rapportés par le journal Le Monde de l'absence de reprise en main du sujet par Matignon, historiquement chargé du dossier calédonien.

La gauche veut dessaisir Darmanin du dossier

Après le non à l'indépendance lors des référendums de 2018 (à 56,7% des voix), 2020, (53,26%) et 2021 (96,5%), le dossier s'est retrouvé sur la table du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ciblé par les critiques des indépendantistes malgré sept déplacements sur l'île ces derniers mois. Un interlocuteur qui "n'est plus légitime à être médiateur" car "il porte l'étendard de l'un des partis" à savoir les loyalistes, a estimé mardi le député communiste Tematai Le Gayic. "Je regrette que ce soit vous qui ayez répondu et non le Premier ministre, qui jusque-là est aux abonnés absents sur ce dossier majeur", a rétorqué le député socialiste Arthur Delaporte aux QAG après une question posée à Gabriel Attal mais à laquelle Gérald Darmanin a répondu.

Pour apaiser la situation, plusieurs parlementaires plaidaient pour la création d'une nouvelle "mission de dialogue" dont Gabriel Attal serait le "garant". Les oppositions épinglent aussi le choix de nommer la présidente non-indépendantiste de la province Sud Sonia Backès comme secrétaire d'État en 2022, ou de désigner comme rapporteur du projet de loi constitutionnelle un autre élu loyaliste du Caillou, Nicolas Metzdorf.

Un Congrès d'ici fin juin ?

Ce mercredi, la gauche accuse le gouvernement d'être responsable des violences qui ont de nouveau secoué l'île ces dernières heures et qui ont fait deux victimes. Quelques minutes seulement après l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a invité à Paris indépendantistes et loyalistes pour se mettre d'accord sur une réforme institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. S'ils n'y parviennent pas, il convoquera un Congrès d'ici la fin du mois de juin pour une adoption définitive du projet tel que voté par le Parlement.