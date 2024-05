Nouvelle-Calédonie : vives tensions dans l'Archipel, à l'approche d'un vote sur une réforme sensible à l'Assemblée

Des manifestations et des affrontements entre indépendantistes et non-indépendantistes ont pris place dans la nuit de dimanche à lundi en Nouvelle-Calédonie. En cause : une révision constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de l'archipel. Si le texte de loi est assez technique, cette mesure pourrait dessiner en grande partie l'avenir institutionnel de Nouméa.

Incendies de véhicules, pillages, interpellations... Ce lundi 13 mai a été mouvementé en Nouvelle-Calérdonie, à l'approche de l'examen, par l'Assemblée nationale à Paris, d'une révision constitutionnelle. Le texte, assez technique, vise à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de l'archipel. Un point sensible qui cause de vives tensions sur place entre loyalistes et indépendantistes.

Le camp des loyalistes, favorables à la réforme, s'oppose ainsi à celui des indépendantistes, qui y voient au contraire un passage en force de l'État pour "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak". Lundi soir, la mobilisation a franchi un nouveau cap, avec plusieurs sites en proie aux flammes et des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes manifestants masqués, autour de plusieurs rond-points bloqués, a constaté l'AFP.

Le ministère de l'Intérieur a décidé lundi d'envoyer des renforts en Nouvelle-Calédonie, a appris TF1/LCI auprès de la place Beauvau. Ces renforts se composent de 4 escadrons de gendarmerie mobile et 2 sections de la CRS 8.

Une volonté de "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak"

Après celle du Sénat, l'approbation des députés est nécessaire pour faire cheminer ce projet gouvernemental, qui sera soumis à un vote solennel mardi après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il faudra ensuite réunir le Parlement en Congrès pour réviser la Constitution, à une date qui reste à fixer.

Dans une optique d'apaisement, Emmanuel Macron a toutefois promis de ne pas convoquer le Congrès "dans la foulée" du vote de l'Assemblée, selon son entourage. Le président de la République veut laisser une dernière chance aux discussions entre les parties prenantes locales en vue d'un accord institutionnel global. Ces dernières seront très prochainement invitées à Paris pour "une rencontre avec le gouvernement", a fait savoir dimanche l'entourage du président. Car derrière ce texte de loi assez technique se joue une grande partie de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, comme en témoignent les tensions croissantes que connaît l'archipel ces derniers jours.