Nouvelle direction chez LFI : "Un petit groupe qui s'est mis d'accord avec lui-même", déplore François Ruffin

"On ne m'a pas proposé d'être dans la direction", a-t-il expliqué sur notre antenne. "Je suis triste pour eux plus que pour moi. Je pense que j'avais quelque chose à apporter. Ça fait 23 ans que je suis impliqué dans un coin de Picardie où l'on voit le RN monter, où j'ai un ancrage."

François Ruffin a fustigé une désignation "qui s'est faite au consensus d'un petit groupe qui s'est mis d'accord avec lui-même". Et de conclure : "Au départ, je pensais que j'allais être seul sur le banc de touche, et puis finalement, je vois que la moitié de l'équipe reste au vestiaire. Je vais discuter avec mes camarades pour voir quelle attitude on peut avoir sur le sujet".