Nucléaire : des accidents majeurs ont-ils vraiment été évités de justesse par le passé en France ?

Pour analyser les propos de Yannick Jadot, TF1info s'est rapproché de L'Autorité de sûreté nucléaire et de Christophe Quintin, son inspecteur en chef. Il le reconnaît bien volontiers, "on ne va jamais dire que l'accident ne va jamais arriver". Pour autant, "on n'est jamais passés très près d'un indicent majeur", assure-t-il. À propos des deux incidents de niveau 4 recensés à Saint-Laurent-des-Eaux, il estime que les conséquences auraient pu se révéler plus graves qu'elles ne l'ont été à l'époque, "mais il n'y avait alors pas de risque de fusion totale", qui aurait constitué le pire des scénarios.

En ce qui concerne l'inondation déplorée fin 1999 au niveau de la centrale du Blayais, incident classé niveau 2 sur l'échelle INES, Christophe Quintin note que les risques de fusion avaient été jugés particulièrement faibles et que nous n'étions "clairement pas à deux secondes" d'une catastrophe majeure. Il se base ainsi sur des analyses de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui avait étudié cet incident en détails.

Le représentant de l'ASN souligne un point notable : le fait que les deux seuls incidents de niveaux 4, survenus respectivement il y a 42 et 53 ans, se sont produits sur des centrales équipées de "réacteurs graphites gaz", une technologie aujourd'hui obsolète et qui a été remplacée au fil du temps. Elle n'est d'ailleurs, à ce jour, plus utilisée en France. Ces évolutions techniques se sont traduites par la réduction des événements graves : plus aucun incident de niveau supérieur à 3 sur l'échelle INES n'est à déplorer dans une centrale française depuis 1981.

En résumé, il est impossible de garantir un risque zéro dans les centrales nucléaires, ce que reconnaît l'ASN elle-même. Cela ne signifie pas pour autant que des accidents d'une gravité majeure ont été évités de justesse en France. Les plus importants jamais recensés remontent à plus de 40 ans, mais n'avaient pas entraîné de risques importants hors du site. Les autorités de sûreté mettent en avant le fait que les technologies employées ont évolué radicalement, tandis que les protocoles de sécurité ont été renforcés. Tant sur le plan technique qu'humain.