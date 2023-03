Les Verts confrontés à des jeunes militants de plus en plus pro-nucléaires

Début février, le parti a lancé ses états généraux de l'écologie, une consultation citoyenne d'une durée de 150 jours pour réécrire les règles du parti et faire émerger les sujets importants pour les sympathisants. "C'est évident que le sujet du nucléaire va ressortir. La question, c'est : quelles conclusions la direction va en tirer ?", interroge Nicolas Barla, élu à la métropole de Lyon et pronucléaire.

Les cadres du parti, s'ils sont convaincus qu'ils pourront encore imposer leur ligne anti-nucléaire, observent que les jeunes générations sont plus enclines à céder du terrain sur ce sujet. Selon Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, la nouvelle génération "priorise" l'enjeu climatique, et est donc "moins fermée" sur la question du nucléaire, l'une des énergies les moins émettrices de gaz à effet de serre. Mais il espère que ces états généraux permettront au parti de clarifier sa position, notamment vis-à-vis des énergies fossiles. "Si vous regardez les statuts de EELV, on ne peut pas être membre du parti si on n'est pas contre le nucléaire. Ce n'est pas le cas pour les énergies fossiles. À un moment donné, il faut juste reposer les choses", explique-t-il à l'AFP.