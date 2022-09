"Inacceptable", "faux", "irresponsable" : Macron règle ses comptes avec le patron d'EDF

La semaine dernière à l'université d'été du Medef, Jean-Bernard Lévy, dont les noms des successeurs à la présidence et à la direction générale d'EDF ne sont pas encore connus, mais sont attendus prochainement, avait déclaré : "On n'a pas de problèmes d'expertise, les compétences, les experts, on les a (...) On a beaucoup de chantiers en parallèle et d'une certaine manière, on manque de bras, parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées (...) Un soudeur, un tuyauteur, il faut deux-trois ans pour le former". "Et pourquoi on n’a pas assez d’équipes formées ? Parce que l’on nous a dit que le parc nucléaire va décliner, 'préparez-vous à fermer des centrales'", avait-il assuré.