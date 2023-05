Le projet de loi facilitant la construction de réacteurs nucléaires adopté par le Parlement

La relance du nucléaire en France définitivement adoptée. Mardi 16 mai, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi visant à faciliter la construction de nouveaux réacteurs dans l'Hexagone. Une semaine plus tôt, le 9 mai dernier, le Sénat avait largement voté le texte. Au Palais-Bourbon, les députés ont voté le texte par 399 voix pour et 100 contre, avec une coalition de voix du camp présidentiel, de LR, du RN et de communistes.

Seuls les groupes écologiste et LFI ont voté contre. Ces deux formations politiques, opposées au nucléaire, promettent un recours devant le Conseil constitutionnel. Le PS, qui s'était opposé au texte en première lecture, s'est cette fois abstenu, après avoir décrit le nucléaire comme une "énergie de transition" vers les renouvelables. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avait vanté un "texte majeur" pour "produire une énergie indépendante, compétitive et décarbonée", et appelé de ses vœux un "consensus politique" en matière énergétique. Et ce, alors que de récents sondages montrent une adhésion grandissante au nucléaire.

Concrètement, le projet de loi simplifie les démarches afin de concrétiser l'ambition d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs EPR à l'horizon 2035, et de lancer des études pour huit autres. Il concerne les nouvelles installations situées dans des sites nucléaires existants ou à proximité, comme à Penly (Seine-Maritime), Gravelines (Nord).