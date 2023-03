Nucléaire : que contient le projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale ?

Depuis le vote du texte en première lecture au Sénat, le gouvernement a ajouté au texte un volet qui fait polémique concernant la réforme de la sûreté nucléaire, par un simple amendement. Il annonce la disparition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), vigie scientifique du risque radiologique, que l'exécutif veut fondre dans l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le gendarme des centrales, et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Le gouvernement souhaite "améliorer la crédibilité de l'ASN" et "renforcer ses compétences en matière d'expertise et de recherche et développement", selon le ministère, qui évoque un délai d'un an à un an et demi pour mettre en œuvre cette fusion.