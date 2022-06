Législatives : le programme de la Nupes comporte-t-il 30 fois le mot "interdire" et 20 fois le mot "taxer" ?

Nous avons regardé. Et il y a même 41 occurrences du mot "interdiction" ou du verbe "interdire" à travers les 92 pages du projet de la Nupes. Cela dit, dans certains cas, il s'agit de règles déjà en place, que l'Union populaire écologique et sociale souhaite "réellement" ou "immédiatement" mettre en application. C'est par exemple le cas pour l'obsolescence programmée ou encore le plastique à usage unique.

D'après nos recherches, il y a au total 32 "nouvelles" interdictions, comme celles sur les "licenciements boursiers" et les "licenciements économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou recevant des aides publiques". Mais que nous apprend cette donnée quantitative sur la nature prétendument "autoritaire" de ce projet ? Pas grand-chose. Car sur ces 32 propositions, près de la moitié (14) se trouvent dans le seul chapitre sur "l'écologie, la biodiversité, le climat, les biens communs et l'énergie". Ces mesures visent par exemple à prohiber les publicités des produits et services les plus émetteurs de gaz à effet de serre, le dépôt de prospectus publicitaires commerciaux dans les boîtes aux lettres ou encore les additifs alimentaires et les pratiques de chasse.