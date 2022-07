Fabien Roussel prend de nouveau ses distances avec Jean-Luc Mélenchon

Aussi, le leader communiste a toujours dénoncé l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur l'alliance de gauche. Il le réaffirme ce lundi : "Ce n’est pas parce que Mélenchon a fait 22% et moi 2,3% que ça veut dire que ses idées l’ont emporté. Avec la Nupes, on a un socle à partir duquel on doit construire pour que la gauche gagne et gouverne", "je veux regarder en avant, sans hégémonisme de qui que ce soit", a-t-il déclaré dans Libération. "Je veux entendre ce que les Français attendent de nous, à l’Assemblée ou sur l’union de la gauche. Dans ma circonscription, on m’a souvent dit ‘vous n’allez pas vous marier avec Vladimir Mélenchon’ mais ça, c’est chez moi, et chez moi ce n’est pas la France", ajoute celui qui a bien tenu à préciser, sur BFMTV, qu'il était député communiste et non Nupes.