À la Nupes, une rentrée en ordre dispersé et en quatre universités d'été

Réunis à Grenoble jusqu'à samedi, les écologistes se féliciteront du "retour" de l'écologie à l'Assemblée Nationale, et discuteront de l'Europe ou encore de l'urgence climatique. Après un été où se sont fait particulièrement ressentir les conséquences du réchauffement climatique, les membres d'EELV vont également beaucoup réfléchir aux actions à mener et solutions à proposer pour y remédier.

Ils laisseront également la place à leurs alliés de la Nupes, même si "la Nupes est une organisation efficace mais (...) évidemment les 4 partis doivent continuer à avoir leur (propre) vie de mouvement", a souligné Marine Tondelier, l'organisatrice des journées d'été qui pourrait briguer la tête du parti à l'automne.

Réunie à Châteauneuf-sur-Isère près de Valence de jeudi à dimanche, La France insoumise inclura, elle aussi, des prises de parole de représentants du PS, du PCF et d'EELV. Le parti de Jean-Luc Mélenchon organisera d'ailleurs une conférence sur les tractations ayant abouti à la Nupes, avec la participation des principaux négociateurs d'EELV, du PS et de Générations, et un échange sur les propositions de la Nupes face à l'urgence sociale avec l'éco-féministe Sandrine Rousseau et le socialiste Arthur Delaporte.