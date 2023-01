Obsèques de Benoit XVI : pourquoi Gérald Darmanin est à Rome ?

Gérald Darmanin au Vatican. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement ce jeudi à Rome pour représenter la France aux obsèques de Benoit XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans.

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est en effet en charge du Bureau central des cultes. Ce service suit, en France, l'observation des règles laïques et la police administrative des cultes (ordre public pour les processions, etc.). Gérald Darmanin a fait le déplacement à la demande d'Emmanuel Macron, selon l'entourage du ministre. Il sera le seul représentant pour la France : les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande n'assistent en effet pas aux obsèques.