Ocean Viking : que vont devenir les 230 migrants après leur débarquement en France ?

Selon les dires du ministre, les réfugiés seront acheminés dans un "centre administratif", d'où "ils ne pourront pas sortir". "Ils ne seront donc pas sur notre territoire national dans le sens juridique du terme", a précisé Gérald Darmanin. Les 230 migrants passeront tout d'abord "un examen médical", car "beaucoup de gens étaient très malades" à bord. Ensuite, ils seront auditionnés par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), "pour voir s'il n’y a pas de personnes dangereuses".

Les autorités détermineront ensuite quels réfugiés sont éligibles pour demander l'asile. S'ils le sont, ils seront "répartis partout en Europe", dans "neuf pays européens" : l'Allemagne, qui doit accueillir "plus de 85 personnes" dès samedi, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande. "On voit que cette solidarité européenne s'exprime. Cette solidarité, nous l'avons proposée aux Italiens. Malgré le devoir d’humanité, le droit international, ils ne l’ont pas voulue", a-t-il fustigé, dénonçant l'attitude "inhumaine" de l'Italie.