Ocean Viking : Gérard Collomb critique l'accueil du navire et la politique migratoire d'Emmanuel Macron

Au Point, il explique que l'envie de l'UE de mettre en place des "centres contrôlés" pour accueillir les migrants est la genèse de ce départ. "L'idée originelle est de créer ces centres hors de l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc et en Albanie. Ces trois pays refusent, en disant, en substance, qu'ils ne sont pas là pour résoudre nos problèmes. Emmanuel Macron propose alors d'ouvrir un tel centre soit à Toulon, soit à Marseille, et il demande au préfet de l'époque d'y travailler. Je suis alors ministre de l'Intérieur, et je suis à fond contre ce projet", affirme-t-il, estimant que si "l'on ouvrait tous ces centres de contrôles, tous les migrants resteraient sur notre sol".

"Je pense alors : 'Je ne veux plus que cela se reproduise'. Et si je laisse se réaliser l'installation de ce centre de contrôle, je me sentirai plus tard responsable des actes qui pourraient entraîner la mort de personnes", ajoute-t-il.