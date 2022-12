Ocean Viking : l'Assemblée nationale ouvre une mission d'information flash sur la zone d'attente à Giens

Leur accueil a fait débat et a été largement critiqué par la droite et l'extrême droite. Depuis le 24 novembre dernier, plus aucun des 189 passagers de l'Ocean Viking accueillis dans le Var n'est hébergé dans le centre mis à leur disposition par le gouvernement sur la presqu'île de Giens. Pour faire le bilan de cette zone d'attente temporaire, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a décidé d'ouvrir une mission d'information flash, confiée aux députés Rassemblement national Julie Lechanteux et Renaissance Ludovic Mendes.