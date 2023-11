Olivier Faure s'attire les foudres à gauche en proposant un rassemblement contre l'antisémitisme incluant le RN

Lorsque Olivier Faure a été interrogé sur la possible présence du RN, le socialiste a fait savoir que l'invitation lui était également destinée. Mais sous certaines conditions : "Si le RN veut bien répondre à cet appel et faire en sorte de couper avec sa propre histoire et une partie de ses élus". Ces deux conditions "ne sont pas près d'être remplies", s'est empressé de glisser dans la foulée à l'AFP l'entourage d'Olivier Faure. Jugeant que "le RN tire ses racines de l'antisémitisme, rendant sa présence incompatible avec la marche initiée par le PS".

Dans les rangs de LFI, ces précisions n'ont pas suffi à éviter la polémique. "Comme il s'adresse aux organisations, les responsables de la nôtre sauront quoi lui répondre. Personnellement, je n'irai jamais à une manifestation avec le Rassemblement national", a réagi sans tarder Jean-Luc Mélenchon, prenant la parole lors d'une conférence à Strasbourg.