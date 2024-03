"Loin des prothèses mammaires" : Olivier Véran justifie sa reconversion dans la médecine esthétique

Olivier Véran a repris ses études à l'université de Créteil pour devenir médecin esthétique. Neurologue de formation, l'ancien ministre a expliqué ce choix par la difficulté de suivre "dans la durée" ses patients. Sa décision a suscité de vives critiques au sein de la profession.

"Quoi que je fasse, il y aurait eu des critiques". Sous le feu des critiques depuis qu'il s'est tourné vers le médecine esthétique, Olivier Véran s'explique. Dans un entretien accordé ce vendredi au Parisien, l'ancien ministre a défendu son choix, mettant notamment en avant des soins qui ne doivent "pas être dénigrés".

"La neurologie a beaucoup évolué dans l'intervalle, et le fait d'avoir été ministre compliquait psychologiquement la relation avec les patients que l'on suit souvent sur la durée", a tout d'abord expliqué Olivier Véran, qui a repris son mandat de député après avoir quitté le gouvernement. Celui qui exercera à la Clinique des Champs-Élysées l'assure : il ne pratiquera pas de "chirurgie", son activité se limitant à la "médecine" esthétique. Une nuance mise en avant par le principal intéressé : "Je serai très loin des prothèses mammaires".

"Il y a un pourcentage très élevé de Français qui souffrent"

L'ancien ministre s'était déjà défendu mardi, assurant que "15% de la population adulte française a recours à des soins de médecine esthétique et c'est quelque chose qui ne doit pas être dénigré". "Il y a quand même un pourcentage de Français très important qui souffrent", que ce soit en raison d'une "cicatrice sur le visage", d'un "vieillissement accéléré lié à la ménopause" ou d'une "calvitie précoce", illustrait-il.

Cette annonce a provoqué de nombreuses réactions chez les professionnels de santé. "Quand on est neurologue, qu'il manque des neurologues (...), quand on connait la crise sanitaire que l'on vit, avec des patients qui mettent des mois pour obtenir des rendez-vous, que ces choses-là sont les conséquences des politiques qu'a menées M. Véran, on a quand même le courage de rester dans son métier", a tancé sur RMC le président du syndicat de médecins UFML, Jérôme Marty.

"Scandaleux !", a aussi réagi sur X (ex-Twitter) le porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme. "Plutôt que de se former à la médecine esthétique, Véran aurait pu utiliser le même temps pour se remettre à niveau dans sa spécialité". Pour le médecin et sénateur socialiste Bernard Jomier, "un ancien ministre ne peut plus être totalement libre de ses choix. Passer de la neurologie à la médecine esthétique a un sens, celui d'un choix financier. Quel message désastreux", a-t-il écrit sur X.