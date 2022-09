"On crée une justice de droit privé" : le coup de gueule d'Eric Dupond-Moretti sur les affaires Bayou-Quatennens

Eric Dupond-Moretti apprécie peu les derniers soubresauts à gauche autour des députés Julien Bayou (EELV) et Adrien Quatennens (LFI), et il le fait savoir.

À l'occasion d'une conférence de presse de présentation du budget 2023, le ministre de la Justice a vertement dénoncé la façon dont ces mises en cause avaient été traitées. Pour rappel, Julien Bayou a quitté la direction du mouvement écologiste après une mise en cause par son ex-compagne, dans laquelle il affirme n'avoir jamais pu défendre ses arguments. Quant à Adrien Quatennens, il a fait l'objet d'une main courante de son ex-compagne pour des soupçons de violence sur fond de divorce, et il a reconnu l'avoir giflée il y a un an. Les deux responsables de gauche ont dû se mettre en retrait de la politique.