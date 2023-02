On l'appelait "Smig" : le jour où... le 11 février 1950, le premier salaire minimum a vu le jour en France

Ce jour-là, le Conseil de la République, faisant office de chambre haute du Parlement sous la IVe République, a voté, après 25 heures de débats, un texte aujourd'hui historique. Adoptée à 209 voix contre 105, se souvient le Sénat dans ses archives, la loi n’était pas souhaitée par la gauche, les communistes et les socialistes en tête. Elle posait néanmoins plusieurs principes fondamentaux, comme la liberté des salaires, la négociation des conventions collectives et surtout un salaire minimum déterminé par les pouvoirs publics "en fonction du budget type d’un ménage après avis de la commission supérieure de la négociation collective".

Ce qui induit que le gouvernement n’instaurait pas un salaire unique, mais plusieurs, avec des montants différents selon le territoire et le coût de la vie. Selon l’IRES, l’institut de recherches économiques et sociales, "son niveau était modulé selon les zones géographiques (abattements de zone) avec un écart d’un peu plus de 20 % entre la région parisienne et la zone la plus basse". Un décret du 23 août 1950 mettait aussi en place un salaire horaire minimum de 64 francs, et de 78 francs à Paris.